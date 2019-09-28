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Huawei запустит собственный видеосервис в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Китайская компания Huawei планирует запустить видеосервис для владельцев своих устройств в ряде стран. Как сообщает РБК в субботу, 28 сентября, в число этих стран входит и Россия.

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По информации издания, сервис Huawei Video будет запущен уже в ближайшие месяцы, однако точная дата пока не называется. Уточняется, что он будет агрегировать контент различных видеоплатформ, в том числе российских.

Huawei не планирует становиться производителем контента и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В наших интересах — стать партнерами для них, чтобы пользователь смог выбирать», — рассказал руководитель направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало.

В Китае Huawei Video запустили три года назад. В 2018 году он стал доступен для пользователей Италии и Испании. Сервис предназначен для устройств Huawei и Honor.

20 сентября компания Huawei представила смартфоны из флагманской линейки Mate 30 и Mate 30 Pro на операционной системе Android, но без лицензионных приложений Google.

В мае этого года в ходе торговой войны между США и КНР компания Google приостановила контакты с китайским производителем гаджетов. Из-за этого для Huawei оказался закрыт доступ к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google.

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