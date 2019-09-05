В ходе ВЭФ сообщили о переговорах по внедрению ОС «Аврора» на устройства Huawei

Россия и Китай обсудят на уровне глав правительств в сентябре внедрение операционной системы (ОС) «Аврора» на устройствах Huawei. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы Минкомсвязи России Михаил Мамонов.

«Мы точно это (внедрение ОС «Аврора» - ред.) будем обсуждать в сентябре с китайскими коллегами. Сначала я обсужу... потом вице-премьер Максим Акимов — как сопредседатель рабочей группы по подготовке встречи глав правительств», — цитирует его ТАСС.

Мамонов выразил надежду, что потенциальными потребителями таких устройств станут госслужащие стран БРИКС, или Росии и Китая.

1 августа сообщалось, что компания — разработчик «Авроры» и китайский производитель ведут переговоры и готовятся к подписанию соглашения о неразглашении. Затем будет определен список гаджетов, на которые возможна установка ОС.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций, поскольку правительство США полагает, что продукция компании может быть использована для шпионажа. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября во Владивостоке.