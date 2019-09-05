Прямой эфир
Сюжет:

В ходе ВЭФ сообщили о переговорах по внедрению ОС «Аврора» на устройства Huawei

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай обсудят на уровне глав правительств в сентябре внедрение операционной системы (ОС) «Аврора» на устройствах Huawei. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы Минкомсвязи России Михаил Мамонов.

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
«Умные» телефоны из Поднебесной стали надежнее и функциональнее, считают эксперты

«Мы точно это (внедрение ОС «Аврора» - ред.) будем обсуждать в сентябре с китайскими коллегами. Сначала я обсужу... потом вице-премьер Максим Акимов — как сопредседатель рабочей группы по подготовке встречи глав правительств», — цитирует его ТАСС.

Мамонов выразил надежду, что потенциальными потребителями таких устройств станут госслужащие стран БРИКС, или Росии и Китая.

1 августа сообщалось, что компания — разработчик «Авроры» и китайский производитель ведут переговоры и готовятся к подписанию соглашения о неразглашении. Затем будет определен список гаджетов, на которые возможна установка ОС.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций, поскольку правительство США полагает, что продукция компании может быть использована для шпионажа. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября во Владивостоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
В США вступил в силу запрет на устройства ZTE и Huawei в госучреждениях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019