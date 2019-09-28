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Взрыв прогремел на еще одном избирательном участке в Афганистане

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Фото: REUTERS/Stringer
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Еще один взрыв произошел на избирательном участке в ходе президентских выборов в Афганистане. На этот раз неизвестные совершили нападение на участок на востоке страны, в Джалалабаде. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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В результате атаки погиб один человек, еще двое ранены. Более подробной информации не приводится.

По данным «РИА Новости», число пострадавших составляет четыре человека.

Ранее в этот же день взрыв прогремел на участке на юге страны, в городе Кандагар. Атака была совершена спустя час после того, как люди начали выстраиваться в очередь к участку. Пострадали 15 человек.

Ответственность за обе атаки пока не взяла ни одна из радикальных группировок.

При этом накануне в Кандагаре правоохранители обнаружили и обезвредили 31 взрывное устройство.

В субботу, 28 сентября, начались выборы президента Афганистана. На этот пост претендуют 15 человек. Действующий лидер страны Ашраф Гани, который также участвует в избирательной гонке, ранее на одном из участков в Кабуле поблагодарил избирателей за активность.

За безопасность на участках отвечают около 72 тыс. силовиков, дежурят более 144 тыс. национальных и международных наблюдателей. При этом из более 5 тыс. подготовленных избирательных участков 445 закрыты из соображений безопасности, передает TOLO News.

17 сентября серия взрывов прогремела на митинге в поддержку Ашрафа Гани в провинции Парван. Тогда ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в РФ).

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