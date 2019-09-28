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Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 15

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Фото: Global Look Press
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Число пострадавших при взрыве около избирательного участка в Афганистане возросло до 15 человек. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Взрыв прогремел ранее в этот день в городе Кандагар на юге страны, через час после того, как избиратели начали вставать в очередь к участку.

По словам представителя местной больницы, все пострадавшие являются мужчинами, об их состоянии здоровья ничего не сообщается.

Изначально было известно о трех раненых. Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна группировка, пишет Reuters.

В субботу, 28 сентября в Афганистане проходят выборы главы государства. На пост президента претендуют 15 кандидатов, в том числе действующий лидер страны Ашраф Гани.

При этом выборы проходят в напряженной обстановке. Так. 17 сентября на предвыборном митинге в поддержку Гани, который проходил в провинции Парван, прогремела серия взрывов. Тогда ответственность взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в РФ).

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