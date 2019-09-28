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Лидер Афганистана проголосовал на президентских выборах

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Действующий президент Афганистана Ашраф Гани и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла отдали свои голоса на выборах лидера страны. Голосование началось ранее в субботу, 28 сентября.

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Как сообщает «РИА Новости», Гани пришел на участок в школе в Кабуле. Он поблагодарил избирателей за проявление активности, а также силовиков за обеспечение безопасности на выборах.

Абдулла голосовал на участке в другой столичной школе. Он призвал властей не вмешиваться в избирательный процесс и позволить людям проголосовать.

По данным TOLO News, на участках дежурят около 72 тыс. правоохранителей, а также более 144 тыс. национальных и международных наблюдателей.

На пост президента претендуют 15 человек, в том числе и Ашраф Гани. При этом выборы проходят в напряженной обстановке. Так, ранее в этот день на участке в Кандагаре прогремел взрыв. Атака произошла спустя час после того, как люди начали выстраиваться в очередь, чтобы отдать свои голоса. По последним данным, пострадали 15 человек, все — мужчины.

Из более 5 тыс. избирательных участков 445 закрыты из соображений безопасности, в том числе пять в Кандагаре, уточняет TOLO News.

17 сентября на митинге в поддержку Гани в провинции Парван прогремела серия взрывов. Тогда ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в РФ). В организации сегодняшнего нападения пока не призналась ни одна группировка.

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