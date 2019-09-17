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Президент Афганистана после взрывов не изменил решение провести выборы

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что, несмотря на два теракта, унесших жизни более 40 человек, выборы главы государства состоятся. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет «РИА Новости».

По его словам, силы безопасности Афганистана должны обеспечить безопасность выборов для того, чтобы народ смог проголосовать и определить судьбу страны.

Ранее во вторник серия взрывов произошла в афганской провинции Парван на предвыборном митинге в поддержку действующего президента страны Ашрафа Гани. Взрывы произошли в городе Чарикар во время речи лидера. Одно из взрывных устройств было прикреплено к полицейскому автомобилю, отмечается в сообщении.

Выборы президента Афганистана назначены на 28 сентября, на высший государственный пост претендуют 16 кандидатов.

2 сентября в элитном районе Кабула произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяла на себя радикальная группировка «Талибан», запрещенная в России.

8 сентября президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами радикалов и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

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