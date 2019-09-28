Адвокат президента США Рудольф Джулиaни заявил, что не будет давать показания в палате представителей Конгресса по вопросу импичмента без предварительных консультаций с американским лидером Дoнальдoм Трампoм.

«В конечном счете, если бы я согласился, а он (Трaмп. — Ред.) сказал бы «нет», я не смог бы дать показания», — приводит телеканал CNN слова Джулиaни.

Адвокат рассказал, что пока не обсуждал с президентом возможность дачи показаний.

Ранее в сентябре анонимный представитель американского разведсообщества направил жалобу руководству Национальной разведки, в которой сообщил, что Трaмп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленскогo во время телефонного разговора в июле текущего года.

Американский лидер якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Бaйдeнa, который считается главным конкурентом Трaмпa на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.

Чтобы избежать обвинений, Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трaмп не добивался от Зеленcкoгo расследования в отношении Бaйдeнa. Сообщалось, что министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.