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Танкер Stena Impero вошел в дубайский порт Рашид

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Фото: REUTERS/West Asia News Agency
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Нефтяной танкер Stena Impero, который был в июле задержан Ираном в Ормузском проливе, зашел в порт Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщило агентство Reuters.

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Утром 27 сентября в Организации портов и судоходства иранской провинции Хромозган, где находился танкер Stena Impero, сообщили, что судно отбыло из порта Бендер-Аббас.

Британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции 19 июля в Ормузском проливе. Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок.

На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое граждан России. 5 сентября сообщалось, что семеро моряков, освобожденных с задержанного танкера, в том числе один россиянин, покинули страну и вылетели в Дубай.

Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду, 25 сентября.

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