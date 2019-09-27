Китай предсказал США негативные последствия и-за выхода из ДРСМД

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь негативные последствия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС в пятницу, 27 сентября.

По словам министра, Вашингтон должен выполнить обязательства по разоружению.

Пекин инициировал внутренние правовые процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием, сказал Ван И, добавив, что Китай противостоит «встречным ветрам протекционизма и не будем молча следить за происходящим». По его словам, протекционизм не решит глобальных вызовов, уроки Великой депрессии не должны быть забыты.

«Тарифы и провоцирование торговых споров, которые нарушают индустриальные цепочки и цепочки поставок, подрывают многостороннюю торговлю и глобальную экономику. Все это может погрузить мир в рецессии», — считает министр иностранных дел Китая.

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