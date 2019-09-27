Производители чая решили отказаться от пластиковых пакетиков

Сразу несколько производителей чая заявили о планах отказаться от пластиковых пакетиков и полностью перейти на биоразлагаемые материалы. Ранее ученые Университета Макгилла в Канаде выяснили, что опускаемые в горячую воду синтетические материалы способствуют попаданию в организм человека миллиардов пластиковых частиц, что может нанести серьезный вред здоровью.

В компании «Орими» (чай Grienfield и Tess) журналистам РБК рассказали, что в производстве пакетированного чая используется специальная фильтровальная бумага из растительных волокон, которая не представляет опасности для окружающей среды. По словам директора по корпоративным коммуникациям Марии Драбовой, синтетические материалы есть только в пакетиках-пирамидках, которые составляют около 2% от всего объема выпускаемой продукции.

«Мы уже работаем над изменением технологии и планируем переход на биоразлагаемые материалы», — отметила она.

Также возможность отказа от синтетических материалов обсуждают производители чая Lipton. По словам представителей компании Unilever, на сегодняшний день более трети чайных пакетиков, выпускаемых под данной маркой, являются биоразлагаемыми.

«Полный переход мы планируем завершить к 2025 году. Эти планы касаются и нашего бизнеса в России» — отметили в пресс-службе.

Исследование ученых Университета Макгилла было опубликовано на сайте Science Alert в четверг, 26 сентября. Специалисты погружали чайные пакетики в нагретую воду на пять минут, после чего проверяли ее качество. Оказалось, что под воздействием горячей воды синтетические вещества разрушались, высвобождая 11,6 млрд микрочастиц (размером 1–150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100–1000 нанометров).