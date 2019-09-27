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Ученые из Севастополя обнаружили рыб в необитаемом слое Черного моря

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Специалисты отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей в Севастополе нашли рыб в придонном слое Черного моря, который ранее считался необитаемым. Речь идет о пространстве, где смешиваются поверхностные и глубоководные сероводородосодержащие воды.

Это стало результатом их многолетнего цикла научных изысканий, посвященного изучению глубинного биологически деятельного слоя моря.

Как сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь», в этом слое обнаружены стаи шпрот и мерланга, медузы и гребневики. Из этого можно сделать вывод, что скопления донной фауны характерны в целом для глубоководной части черноморского бассейна.

Ученые считают, что это открытие вносит большой вклад в обновление знаний об экологии и биологической продуктивности экосистемы Черного моря. В ближайшее время результаты исследований опубликуют в российских и зарубежных научных журналах.

Ранее ученые установили, что в этом слое живут простые бактерии. В частности, в 2004 году на глубине в 220-250 м. впервые нашли плотное скопление донных организмов малой размерной фракции.

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