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Томские ученые разработали прибор для определения свежести рыбы

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Ученые Томского государственного университета (ТГУ) и специалисты компании «Криотех» разработали термометки, с помощью которых можно определить свежесть замороженной рыбы. Наклейки меняют цвет в том случае, если рыба подвергалась даже небольшому размораживанию. В вузе заявили, что в России аналогов такой разработки не существует.

Метка-наклейка замораживается вместе с рыбой. В том случае, если температура поднимется выше допустимых -18 градусов, метка изменит цвет с белого на зеленый.

Как объяснили разработчики, слова которых приводит РИА «ТОМСК», большая часть рыбы заготавливается на Дальнем Востоке. Во время транспортировки она хранится в разных условиях. Неспециалисту бывает сложно определить, где и когда рыба испортилась, и какое у нее качество в момент покупки.

Планируется наклеить подобные метки на все оптовые партии мороженой рыбы, чтобы в будущем не допустить продаж испорченной продукции. Подобная разработка отличается от зарубежных аналогов. Она стоит 20 рублей в отличие от тех наклеек, которые делают в США и Китае – их стоимость достигает 120 рублей. Кроме того, их приходится активировать.

В августе сообщалось, что школьник из Томска совместно со школьниками из других городов изобрел биосовместимый костный имплантат.

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