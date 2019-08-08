Десятиклассник из Тюмени изобрел костный имплантат

Десятиклассник из Тюмени Савелий Кауртаев вместе с четырьмя школьниками из других городов России создал биосовместимый костный имплантат. Свое изобретение юные ученые презентовали на смене «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус».

По словам Савелия, существующие на рынке имплантаты имеют ряд недостатков — одни не приживаются, другие дробят кость, а некоторые недостаточно прочные. Именно поэтому он решил разработать имплантат не из одного материала, а из нескольких, пишет Megatyumen.ru.

Школьники изготовили необходимые материалы, смоделировали на компьютере имплантат и провели биомедицинские исследования. Результаты показали, что разработка применима и полезна.

В конце июля сообщалось, что бакалавр Томского государственного университета (ТГУ) Гокма Сахат Туа предлагает с помощью экструдера перерабатывать пластиковые отходы в чернила для 3D-печати. Юноша изобрел машину, себестоимость которой не превышает 10 тыс. рублей.