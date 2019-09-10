Томские ученые разрабатывают оптическое устройство для самолетов

Научные сотрудники томского Института оптики атмосферы (ИОА) работают над способами коррекции оптических изображений, чтобы сделать безопаснее взлет/посадку самолетов и увеличить точность при астрономических и микроскопических опытах, а также корректировать линию прицеливания снайперов. Об этом пишет инновационный портал региона.

Специалисты взяли за основу уникальный алгоритм моделирования изображений. «Мы разрабатываем пассивные методы измерений, что позволяет не просвечивать среду лазерным пучком, а «незаметно» детектировать естественное солнечное (или тепловое) излучение, рассеянное наблюдаемыми объектами», — цитирует портал сотрудницу лаборатории оптической локации ИОА Анну Еремину.

Ученые намерены представить специальное измерительное устройство, которое будут применять в различных сферах, в том числе в аэропортах, передает РИА «Томск».

Напомним, 15 августа самолет Airbus А321 с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в поле. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.