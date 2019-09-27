Необычных для пресных вод Амура крабов выловили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае рыбаки вылавливают необычных для пресных вод Амура крабов. Сообщениями об улове в соцсетях делятся жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Нанайского района. По их словам, похожая ситуация наблюдалась после наводнения 2013 года.

Как объяснил ихтиолог, доктор биологических наук Игорь Хованский, речь идет о мохнаторуком крабе, который считается деликатесом в Китае. Его в большом объеме разводят на фермах в соседней провинции Хэйлунцзян. Ученый предположил, что часть этих хозяйств попала в зону затопления, и крабы сбежали, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам Хованского, этот вид крабов замечают в водах Амура последние 20 лет. Ученый не исключает, что однажды они образуют устойчивую популяцию и, «возможно, станут промысловым видом».

В последнее время специалисты всё чаще фиксируют необычных для Амура обитателей. Несколько лет назад морской сивуч доплыл до Нанайского района, но там был убит местными жителями. Там же в сети рыбаков попадалась рыба-лобан — обитатель соленых вод, близкий родственник кефалей. Обычным стал характерный для рек Европейской части России судак.