Ограничения на ловлю рыбы ввели в осеннюю путину в Хабаровском крае

В Хабаровском крае приняли дополнительные ограничения по ловле рыбы для рыбоводных заводов. Это сделано из-за слабого подхода осенней кеты.

В частности, на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб принят запрет на традиционное и любительское рыболовство в Ульчском районе. Он будет действовать с 27 сентября по 2 октября. Именно к этому времени должна официально завершиться путина, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на краевое правительство.

Ранее для эффективного воспроизводства лососевых и дополнительных подходов рыбы к местам нереста до конца путины было запрещено промышленное рыболовство во всех районах края, за исключением Хабаровского.

В Ульчском районе представители коренных народов выловили более 95% выделенных объемов или 270 т осенней кеты. Практически полностью освоили квоты и рыболовы-любители.

По словам замруководителя Хабаровского филиала «ВНИРО» Дениса Коцюка, в осеннюю путину ожидались гораздо большие объемы рыбы. На этом строились и размеры выделенных квот – около 10 млн особей кеты. Однако прогнозы не оправдались, и рыбы на 25% меньше прогнозируемых квот. Рыбоводным заводам пока удалось заготовить только 11 млн штук икры при плановом задании в 80 млн.

Осенняя путина в Амуре и Амурском лимане завершается до 10 октября. К этому дню закроют все промысловые участки в верховьях и низовьях Амура. Путина также закроется в ближайшие дни и в Николаевском Амуре.