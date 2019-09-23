Проверку организовали по факту массового отравления рыбаков на Сахалине

Прокуратура Макаровского района Сахалинской области организовала проверку по факту массового отравления сотрудников рыболовецкого стана. Об этом 23 сентября сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.

Отравление различной степени тяжести было зафиксировано в период 21-22 сентября у более чем 20 работников рыболовецкого стана. Все они были госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу и больницу в Южно-Сахалинске.

По факту произошедшего организована проверка. Ситуация находится на контроле прокуратуры Сахалинской области.

В августе в Самаре было зафиксировано массовое пищевое отравление — 63 человек обратились за медицинской помощью после посещения одного из местных ресторанов. Следователи возбудили уголовное дело.