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Проверку организовали по факту массового отравления рыбаков на Сахалине

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Прокуратура Макаровского района Сахалинской области организовала проверку по факту массового отравления сотрудников рыболовецкого стана. Об этом 23 сентября сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.

Отравление различной степени тяжести было зафиксировано в период 21-22 сентября у более чем 20 работников рыболовецкого стана. Все они были госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу и больницу в Южно-Сахалинске.

По факту произошедшего организована проверка. Ситуация находится на контроле прокуратуры Сахалинской области.

В августе в Самаре было зафиксировано массовое пищевое отравление — 63 человек обратились за медицинской помощью после посещения одного из местных ресторанов. Следователи возбудили уголовное дело.

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