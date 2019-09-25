Ограничения на ловлю рыбы введут в Псковской области

В Псковской области с октября начнут действовать ограничения на ловлю рыбы. Сотрудники Росрыболовства проведут на водоемах профилактические мероприятия.

На Чудском озере запрет на рыболовство вводится с 1 октября и будет действовать до ледостава. Ограничения будут действовать на отдельных участках водоема. На Теплом озере запрет на вылов ряпушки введут 1 ноября, он продлится до 30 декабря. Ловить сига на водоеме будет запрещено с 20 октября по 20 ноября. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

За нарушение правил рыболовства штраф достигает 5 тыс. рублей, при этом у рыбаков будут изыматься суда и орудия лова. В отдельных случаях за вылов рыбы возможна уголовная ответственность.

На водных объектах будут усилены профилактические мероприятия. Помимо специалистов рыбохраны, к рейдам привлекут сотрудников правоохранительных органов и общественных инспекторов.