Пенсионера задержали за вылов краснокнижной рыбы в Омске

Сотрудники транспортной полиции в Омске задержали 62-летнего пенсионера, который занимался ловлей сибирского осетра. Рыба занесена в Красную книгу.

Задержание производили в порту Омска. По данным правоохранительных органов, рыбак успел выловить 11 особей осетра. Помимо рыбы, у мужчины изъяли моторную лодку и сети длиной 75 м. Об этом сообщает ИА «Город55».

В полиции уточнили, что ущерб водным ресурсам составил порядка 110 тыс. рублей. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.