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Два браконьера ожидают суда за отстрел трех лосей в Карелии

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В Лоухском районе Республики Карелия ожидают суда двое местных жителей, обвиненных в незаконной охоте. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Было установлено, что в апреле 2019 года, в запрещенный для охоты период, обвиняемые выехали на снегоходах в лес и подстрелили трех самок оленя. Разрешений на добычу у них не было, пишет ИА FlashNord.

Причиненный ущерб оценили в 240 тыс. рублей. Мужчины полностью признали свою вину и возместили его.

Расследование уголовного дела завершено и готово для передачи в суд. Мужчинам вменяют незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба.

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