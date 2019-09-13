Брянского браконьера будут судить за незаконную ловлю рыбы

Суд Красногорского района Брянской области готовится к рассмотрению дела жителя города Клинцы, которого обвиняют в незаконной ловле рыбы. Ущерб от его действий оценили примерно в 17 тыс. рублей.

Следствие установило, что в июле 2019 года мужчина ловил сетями рыбу в канале недалеко от деревни Михайловка. Через этот канал проходят пути рыб, идущих на нерест и зимовку.

Ущерб рыбак возместил полностью. Его дело суд рассмотрит в ближайшее время, пишет онлайн-газета «Брянские новости».