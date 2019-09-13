Прямой эфир

Брянского браконьера будут судить за незаконную ловлю рыбы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Красногорского района Брянской области готовится к рассмотрению дела жителя города Клинцы, которого обвиняют в незаконной ловле рыбы. Ущерб от его действий оценили примерно в 17 тыс. рублей.

Следствие установило, что в июле 2019 года мужчина ловил сетями рыбу в канале недалеко от деревни Михайловка. Через этот канал проходят пути рыб, идущих на нерест и зимовку.

Ущерб рыбак возместил полностью. Его дело суд рассмотрит в ближайшее время, пишет онлайн-газета «Брянские новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трех браконьеров осудили в Якутии за убийство медведя в берлоге
Браконьеры охотились на краснокнижных сайгаков в Саратовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019