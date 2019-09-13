Около 177 тыс. мальков сазана выпустили в Зею в Амурской области

В Амурской области около 177 тыс. мальков сазана отпустили в реку Зея в районе села Красноярово Мазановского района. Выпуск организован в качестве компенсации за строительство газопровода.

Рыбы были выращены на Анюйском осетровом рыбозаводе в Хабаровском крае. До промысловых размеров они будут расти около пяти лет, сообщили asn24.ru в управлении ветеринарии региона.

Сазан для выпуска в Зею был выбран как наиболее неприхотливый вид, идеально подходящий для местных водоемов. Рыба питается в основном придонной растительностью.