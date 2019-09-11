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Новосибирец поймал сазана размером с овчарку

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Рыбак из Новосибирска поймал в озере в Алтайском крае гигантского сазана. Вес рыбы — 15,4 кг. В качестве наживки сибиряк использовал полувареный картофель.

Фото счастливчика с уловом появилось в соцсетях. Ее опубликовал приятель рыбака. По его словам, он в течение 40 минут пытался вытащить огромную рыбину, пишет vn.ru.

Впрочем, пользователи с сомнением отнеслись к этому рассказу. В комментариях к изображению одни пишут, что достать такого гиганта можно только сетью. Другие — что поймать подобную крупную рыбу можно только на частном платном озере. Третьи вообще сомневаются в том, что этот сазан весит более 15 кг, утверждая, что на вид рыба не более 4 кг.

В июне сообщалось, что британскому рыбаку удалось поймать самого большого в мире сиамского карпа. Его вес составил 105 кг.

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