Ученые заявили о неожиданной опасности чайных пакетиков

Ученые Университета Макгилла в Канаде выяснили, что пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов Цельсия выпускают миллиарды пластиковых частиц и могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщается на сайте Science Alert.

Специалисты исследовали продукцию четырех брендов. Пакетики погружали в нагретую воду на пять минут, после чего проверяли ее качество. Оказалось, что под воздействием горячей воды пакетики разрушались, высвобождая 11,6 миллиарда микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).

В качестве эксперимента в воду поместили блох Daphnia magna, после чего в насекомых были найдены частицы пластика.

5 сентября стало известно, что около 73 тыс. крошечных частиц пластика оказывается в желудочно-кишечном тракте человека ежегодно.

В августе Всемирная организация здравоохранения заявила, что содержащийся в питьевой воде микропластик, размер которого превышает 150 мкм, не причиняет вреда здоровью. При этом нано- и крайне малые частицы размером менее 150 мкм перемещаются по организму гораздо активнее крупных.