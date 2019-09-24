Ученые назвали продукт для борьбы с ожирением

Американские ученые пришли к выводу, что ежедневного употребление небольшого количества орехов любого вида может снизить риск развития ожирения. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Исследователи наблюдали за состоянием здоровья 300 тыс. человек в течение 20 лет. Добровольцы предоставляли ученым информацию о своем весе и рационе, потреблении алкоголя и физической активности, а также количествах съеденных орехов или ореховой пасты.

Как показало исследование, введение этого продукта в рацион связано с более медленным увеличением веса в долгосрочной перспективе и снижением риска ожирения в целом. При этом, для положительного эффекта достаточно употреблять лишь 14 г орехов в сутки, которые рекомендуется съедать вместо обработанного мяса, булок и шоколада.

Так, у тех испытуемых, кто съедал такое количество орехов ежедневно, риск набрать более пяти лишних килограммов и заболеть ожирением снизился на 23% по сравнению с теми, кто этого не делал.

По мнению ученых, положительный эффект от орехов связан с тем, что их употребление требует определенных усилий из-за жевания, поэтому на другие продукты остается меньше энергии. В то же время в орехах содержится большое количество клетчатки, которое позволяет дольше чувствовать сытость.

Кроме того, ореховое волокно связывается с жирами в кишечнике, а это означает, что из организма выводится больше калорий. Также имеются некоторые данные о том, что высокое содержание ненасыщенных жиров в продукте увеличивает расход энергии.

Ранее в августе ученые назвали продукт, помогающий быстро похудеть. Оказалось, что это ростки пшеницы.