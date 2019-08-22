Назван помогающий быстро похудеть продукт

Специалисты заявили, что ростки пшеницы могут заметно помочь в похудении. По их словам, данный продукт содержит витамины А, Е и В, а также богат кальцием, магнием и железом, пишет MedikForum.

Отмечается, что ростки пшеницы заметно улучшают пищеварение благодаря так называемым растворимым волокнам и белкам. Также, по словам экспертов, они продлевают чувство сытости, уменьшают уровень сахара в крови и предотвращают переедание.

«Мы уже говорили о том, что ростки пшеницы сохраняют длительное ощущение сытости. Но кроме этого они подавляют выработку гормона голода грелина, известного как «гормон аппетита», — отметили специалисты.

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