Таблетки для похудения от Меган Маркл оказались фальшивкой

Издание Mirror обнаружило продающиеся в Сети таблетки для похудения, которые были якобы разработаны герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Мошенники опубликовали на своем сайте поддельное интервью с королевской особой, где она «рассказала» о попытках соответствовать стандартам и десятилетнем поиске ингредиентов для собственного средства от лишнего веса. Утверждалось. что от «чудо-средства» жир буквально плавится и делает фигуру стройной.

«После родов я потеряла форму. Но с помощью этих таблеток я опять такая, как и раньше», — говорилось в подписи под опубликованными фотографиями герцогини.

Кроме того, на сайте утверждалось, что Меган сделала эти таблетки делом всей своей жизни.

Однако опрошенные изданием диетологи и врачи выразили опасения по поводу состава таблеток и заявили, что средство может быть весьма небезопасным.

«Меня беспокоит, что этот продукт содержит кофеин. Из-за него некоторые люди могут испытывать головные боли, слабость или беспокойство», — заявила диетолог Мэй Симпкин.

Отмечается, что продукт не прошел проверку органами здравоохранения, а значит, может серьезно навредить здоровью покупателей.

В свою очередь представители Меган Маркл выразили благодарность издательству и заявили, что в ближайшее время примут все возможные меры по борьбе с незаконными действиями в отношении герцогини.

13 июля сообщалось, что доход от продажи памятных сувениров с символикой британской королевской семьи за прошлый год увеличился на несколько миллионов долларов благодаря Меган Маркл.