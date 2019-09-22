Ученые объяснили введение «индекса самогона»

«Индекс самогона» в качестве одного из индикаторов экономического положения в стране не будет отражаться в отчетностях официальных ведомств, однако исследования с его использованием вполне серьезны, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, официально принимать такой индекс ученые не предлагали, поэтому воспринимать идею следует как научную шутку.

«Вы думаете, «индекс самогона» будет введен в качестве официального индекса в отчетности Росстата? Разумеется, нет. Мы ничего не предложили, это о нас так написали. Это такая научная шутка, ученые развлекаются» — пояснил URA.RU Зубец.

Однако он указал, что, хотя специалисты не предлагали введение индекса самогона в отчетность, Минфин заинтересован в отслеживании ситуации с оборотом нелегального спиртного на рынке, поэтому ведомству предложат присмотреться к нему.

«В качестве продолжения этого проекта мы будем пытаться оценить потери бюджета из-за нелегального производства и потребления алкоголя», — добавил Зубец.

Ранее, 22 сентября, в институте исследований отметили, что по мере нарастания экономических трудностей граждане переходят с дорогого легального алкоголя на более дешевое спиртное или на продукцию собственного приготовления. Таким образом, рост потребления самогонов и нелегального алкоголя будет означать снижение реальных доходов россиян, и наоборот. Все это отражает так называемый «индекс самогона». При этом данные по производству самодельного спиртного ученые собирают путем соцопроса.

19 сентября опрос показал отношение россиян к рекламе безалкогольного пива.