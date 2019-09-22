Прямой эфир

Ученые объяснили введение «индекса самогона»

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Индекс самогона» в качестве одного из индикаторов экономического положения в стране не будет отражаться в отчетностях официальных ведомств, однако исследования с его использованием вполне серьезны, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Возраст принятия: Минфин против повышения порога продажи спиртного
Совершеннолетние россияне имеют право сами принимать решение об употреблении алкоголя

По его словам, официально принимать такой индекс ученые не предлагали, поэтому воспринимать идею следует как научную шутку.

«Вы думаете, «индекс самогона» будет введен в качестве официального индекса в отчетности Росстата? Разумеется, нет. Мы ничего не предложили, это о нас так написали. Это такая научная шутка, ученые развлекаются» — пояснил URA.RU Зубец.

Однако он указал, что, хотя специалисты не предлагали введение индекса самогона в отчетность, Минфин заинтересован в отслеживании ситуации с оборотом нелегального спиртного на рынке, поэтому ведомству предложат присмотреться к нему.

«В качестве продолжения этого проекта мы будем пытаться оценить потери бюджета из-за нелегального производства и потребления алкоголя», — добавил Зубец.

Ранее, 22 сентября, в институте исследований отметили, что по мере нарастания экономических трудностей граждане переходят с дорогого легального алкоголя на более дешевое спиртное или на продукцию собственного приготовления. Таким образом, рост потребления самогонов и нелегального алкоголя будет означать снижение реальных доходов россиян, и наоборот. Все это отражает так называемый «индекс самогона». При этом данные по производству самодельного спиртного ученые собирают путем соцопроса.

19 сентября опрос показал отношение россиян к рекламе безалкогольного пива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о способности некоторых людей пьянеть без алкоголя
Роспотребнадзор поддержал запрет алкоголя в кафе в жилых домах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019