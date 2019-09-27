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Американские кинотеатры запретили маски и оружие на показах «Джокера»

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Фото: Каро-Премьер
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Крупнейшая американская сеть независимых кинотеатров Landmark Theatres запретила зрителям приходить на показы фильма «Джокер» полностью в образе главного героя. Требования объяснили заботой о комфорте зрителей.

Костюмы разрешены, пояснил вице-президент сети Тед Мундорфф журналу The Hollywood Reporter. Но маски, грим на лице и игрушечное оружие запрещаются.

Еще одна сеть кинотеатров — AMC — также сообщила, что рада гостям в костюмах Джокера, но запрещает маски, грим и любые предметы, скрывающие лицо, а также оружие и любые предметы, которые могут заставить других зрителей почувствовать себя некомфортно или отвлечь от фильма.

25 сентября стало известно, что родные людей, убитых во время просмотра фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году, написали письмо в компанию Warner Bros., в котором выразили обеспокоенность в связи с демонстрацией насилия в новой ленте «Джокер». Они утверждают, что фильм о злодее может подтолкнуть кого-то к массовым убийствам.

Создатели фильма в ответ заявили, что картина не пропагандирует насилие и не оправдывает его. Кроме того, Джокера не пытаются представить положительным героем, отметили в Warner Bros.

В 2012 году на премьере фильма о Бэтмене в Ороре (штат Колорадо) Джеймс Холмс, вошедший в зал в костюме спецназовца, застрелил 12 человек, еще около 70 пострадали. Преступник отбывает пожизненный срок без права на УДО.

«Джокер», рассказывающий о становлении главного злодея Готэм-Сити, выйдет в мировой прокат 4 октября, в России — на день раньше.

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