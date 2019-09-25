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Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

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Фото: Каро-Премьер
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Семьи убитых во время просмотра фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году написали письмо в компанию Warner Bros., в котором выразили обеспокоенность в связи с демонстрацией насилия в новой ленте «Джокер». Об этом пишет Би-би-си.

Так, семьи жертв в письме попросили компанию поддержать движение за ограничение свободы продажи оружия в США и присоединиться к усилиям по созданию безопасного общества. Кроме того, они выступили против проката картины «Джокер» в кинотеатре, где их близкие подверглись нападению.

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Кроме того, по мнению родственников, история Артура Флека вызывает симпатию и сострадание, хотя фильм рассказывает о террористе.

«Джокер» может вдохновить одного или сразу нескольких людей на массовые убийства. Мне не нужно смотреть на фотографию Джеймса Холмса. Мне достаточно посмотреть на промо «Джокера», и я вижу перед собой убийцу», — приводит телеканал «360» слова Сэнди Филиппс, матери погибшей в 2012 году девушки.

В ответ в Warner Bros. подчеркнули, что их фильм не пропагандирует насилие и что ни персонаж Джокера, ни сама лента не оправдывают насилие любого рода. В компании добавили, что студия, режиссер и сам фильм не пытаются представить Джокера как героя, пишет REGNUM.

Исполнитель главной роли в фильме Хоакин Феникс и режиссер Тодд Филлипс ответили, что искусство должно быть сложным, пишет The Hollywood Reporter. По словам актера, картина не должна учить зрителей отличать плохое от хорошего, поскольку люди сами должны уметь делать это.

Массовое убийство произошло в 2012 году на премьере фильма о Бэтмене, где от рук нападавшего Джеймса Холмса погибли 12 человек, еще около 70 пострадали. Преступник отбывает пожизненный срок без права на УДО. По словам пострадавших, он всегда будет ассоциироваться у них с фильмом о Бэтмене. Также его часто сравнивают с Джокером из-за ярко окрашенных волос.

В российском прокате лента «Джокер» появится 3 октября. Фильм уже выиграл главную награду Венецианского фестиваля. Феникс также получил три номинации на премию «Оскар» за главную мужскую роль.

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