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Хоакина Феникса обвинили в психологическом давлении на актеров «Джокера»

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Фото: Каро-Премьер
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Американский актер Хоакин Феникс заставлял коллег по фильму «Джокер» нервничать во время съемочного процесса, поскольку в любой момент мог уйти с площадки. Об этом в интервью The New York Times рассказал режиссер картины Тодд Филлипс.

«В середине съемок он просто выходил из кадра и с площадки. И бедные другие актеры начинали думать, что это из-за них, но они на самом деле были ни при чем — все дело в нем, он просто не чувствовал правильный настрой», — приводит слова режиссера телеканал «360».

Вместе с тем, Филлипс не поделился подробностями переживаний съемочной группы, в которую входили Зази Битц, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Марк Мэрон, Шей Уигэм.

Сам Феникс в беседе со СМО рассказывал, что ради роли Джокера ему пришлось сбросить 23,5 кг, и из-за резкого похудения он чувствовал, что сходит с ума.

Фильм «Джокер» получил главный приз на Венецианском кинофестивале. В российский прокат фильм выходит с 3 октября.

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