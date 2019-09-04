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«Джокер» стал самым популярным кинокомиксом еще до выхода на экраны

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Фото: kinopoisk.ru/Каро-Премьер
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Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал самым высоко оцененным кинокомиксом в истории. Данные взяты с сайта о кинематографе International Movie Database (IMDb).

Рейтинг картины, которая выйдет на экраны в октябре, составил 9,7 балла из 10. Фильм обошел «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, набравшего на IMDb 9 баллов. Более того, «Джокер» обогнал даже самый кассовый фильм «Мстители. Финал», который оценили в 8,6 балла.

28 августа в Сети был опубликован финальный трейлер «Джокера», а мировая премьера состоялась 31 августа на Венецианском фестивале. Показ картины вызвал ажиотаж и многочасовые очереди. Российская премьера состоится 3 октября.

Особой похвалы критиков удостоилась игра Хоакина Феникса, исполнившего главную роль. Также в фильме снялся Роберт Де Ниро.

Картина рассказывает о враге Бэтмена, Артуре Флеке, страдающем от ментальных проблем и неурядиц в семье, от которого отвернулось общество. Сюжет разворачивается вокруг становления одного из главных персонажей вселенной DC.

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