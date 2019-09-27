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В Москве вырастили мясо из мышечной ткани телёнка

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Учёные решили проблему тех, кто любит котлеты, но хочет спасти животных от бойни. В Москве вырастили мясо из мышечной ткани телёнка. На это ушло два года — специалисты провели три серии экспериментов. Донором стал новорождённый телёнок. Ему под анестезией сделали небольшой надрез в районе бедра и взяли кусочек мышечной ткани весом 5 г. Образец поместили в гель из аминокислот, витаминов, солей глюкозы и оставили клетки делиться и расти. По словам разработчиков, культивированное мясо может появиться на прилавках уже к 2023 году. Оно безопасно для человека, хранится вдвое дольше, и при его производстве нет выбросов парниковых газов. Но вопрос в цене. Первый кусочек обошелся российским учёным в 900 тыс. рублей. Продукт, который производят в Израиле, США и некоторых странах Европы, сейчас стоит почти 6 тыс. рублей за 1 кг. По самым радужным прогнозам, через пять лет цена опустится до 800 рублей. По аминокислотному составу такие котлеты будут соответствовать обычным. А вот как на них отреагирует организм человека — пока неизвестно. Как рассказала «Известиям» врач-диетолог Елена Тихомирова, для понимания этого вопроса нужно, чтобы люди поели лабораторное мясо около века.

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