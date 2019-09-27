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Украинский певец попал в базу данных «Миротворец» за участие в российском флешмобе

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Фото: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК
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Популярный украинский исполнитель Олег Винник поучаствовал в российском проекте «ВСЕММИР» с участием других артистов и попал в базу данных «Миротворец». Об этом 27 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей».

Певца внесли в черный список с формулировкой, что он является участником якобы «пропагандистской антиукраинской акции».

Накануне на YouTube опубликовали видеоклип российской группы «Всем мир 519», который был снят в рамках масштабного проекта, призывающего к единству и миру. Проект приурочен к Международному дню мира 21 сентября. Дату утвердили в Генеральной Ассамблеей ООН еще 38 лет назад.

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Участие в проекте приняли около 40 знаменитостей, среди которых Мирей Матье, Валерия, Владимир Познер, Тамара Гвердцетели, Игорь Крутой, Дмитрий Певцов, Владимир Пресняков, а также Олег Винник, который на кадрах видео на украинском языке сказал: «Мы пришли в этот мир, чтобы учиться любить, а не отбирать жизни друг у друга».

В описании к видео сказано, что это «обращение Олега Винника к человечеству в рамках проекта #всеммир», уточняет телеканал «360».

Скандальный сайт «Миротворец» создали в 2014 году на Украине. Там публикуются персональные данные людей, якобы угрожающих нацбезопасности Украины. В списки сайта попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов ресурса, ведут «антиукраинскую» деятельность.

В июле в базу данных сайта «Миротворец» попал российский телеведущий и журналист Андрей Малахов.

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