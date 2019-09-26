МИД осудил внесение Гальперина в базу «Миротворца»

В МИД России осудили незаконную деятельность украинского сайта «Миротворец», в базы которого внесли данные замминистра юстиции России, официального представителя страны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщило «РИА Новости».

В российском МИДе увидели в этих действиях попытку повлиять на рассматриваемую страсбургским судом межгосударственную жалобу Украины на Россию по Крыму.

Как подчеркнули в департаменте информации и печати МИД России, в базы «Миротворца» попал и британский адвокат Майкл Свэйнстон, «принявший участие в судебных слушаниях в Страсбурге по украинской жалобе против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму».

В российском МИДе категорически осудили «незаконную деятельность этого праворадикального информационного ресурса» и призвали Киев «незамедлительно ее пресечь».

24 августа немецкое правительство осудило сайт «Миротворец» и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению.

Ресурс существует с 2014 года и не является официальным порталом. Он известен скандальными публикациями, в которых раскрываются личные данные журналистов, ополченцев из ЛНР и ДНР, деятелей культуры и других людей, которые, по мнению создателей сайта, якобы являются «изменниками родины», пишет «Федеральное агентство новостей». Авторы «Миротворца» называют включенных в базу сепаратистами или агентами Кремля.