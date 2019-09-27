Названы приносящие успех и богатство имена

Эксперты составили список имен для мальчиков и девочек, которые наиболее часто встречаются среди миллиардеров. Перечень составили аналитики магазина детской одежды HushHush, пишет журнал People.

Специалисты проанализировали информацию о клиентах магазина, а также открытые данные, такие как список из 1000 самых богатых людей и семей Великобритании Sunday Times Rich List. В результате, были выявлены имена, наиболее распространенные среди миллиардеров.

Так, топ-10 мужских имен, которые чаще всего встречаются среди богачей, возглавило имя Джон. Второе и третье места достались Дэвиду и Томасу. Также в десятке оказались Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед и Джим.

Среди женщин-миллиардеров чаще всего встречается имя Мэри. Второе место по распространенности досталось Джуди, тройку лидеров замкнула София. Помимо них, в десятку в вошли: Анна, Виктория, Элизабет, Эбигейл, Ким, Маккензи, Кирстен.

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