В продаже появилась гендерно нейтральная Барби

Компания Mattel, производящая куклу Барби, объявила о запуске новой линейки гендерно нейтральных игрушек с различным набором опций Creatable World («Творимый мир») . Об этом производитель сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 24 сентября.

«Мир без ярлыков и штампов приглашает всех детей к игре. Добро пожаловать в #CreatableWorld, где мы позволяем игрушкам быть игрушками, чтобы дети могли быть детьми», — говорится в сообщении Mattel.

Новая линейка состоит из шести кукол с различным цветом кожи, каждую из которых можно видоизменить по своему желанию. В набор входят два парика с разными прическами — короткой стрижкой «под мальчика» и длинными волосами, а также одежда и аксессуары. Можно самостоятельно выбрать, какая прическа будет у вашей куклы и во что она будет одета — в юбку или брюки.

«Творимый мир» вдохновляет всех детей проявить творческий подход к игре в куклы — наборы представляют собой чистый холст и позволяют создать уникальные персонажи», — отмечается в сообщении на сайте компании.

По данным Би-би-си, новая линейка была создана при участии группы экспертов, куда входили педиатры, психологи, родители и дети. Примечательно, что гендерно нейтральная линейка запущена в год 60-летия Барби.

«Игрушки отражают нашу культуру, и поскольку мир всё больше понимает важность инклюзивности, мы решили, что настало время создать линейку кукол без навешанных ярлыков», — заявил телеканалу Ким Калмон, первый зампредседателя Mattel Fashion Doll Design.

Би-би-си отмечает, что ранее компании-производители игрушек, среди которых и Mattel, подвергались критике за то, что выпускали только гендерно ориентированные предметы, укрепляющие стереотипы. Например, когда в 1992 году была выпущена «говорящая» Барби, она произносила лишь набор фраз вроде «Математика — это трудно» или «Пойдем по магазинам?». Также многие эксперты и активисты движения за права женщин жаловались на неестественные пропорции фигуры куклы, поскольку они, по их мнению, способствовали развитию у девочек анорексии. В итоге критика привела к тому, что фигура у куклы была немного изменена.

Сейчас Mattel выпускает Барби с различным типом туловища и цветом кожи, которая остается одной из самых востребованных игрушек в мире.

В преддверии Международного женского дня 8 марта в 2018 году Mattel представила 17 новых кукол Барби, прототипами которых стали известные женщины, включая Фриду Кало и американскую летчицу Амелию Эрхарт. Однако в апреле того же года суд в Мексике запретил продажу Барби в образе Фриды Кало, поскольку права на образ художницы принадлежат только ее семье.