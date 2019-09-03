В ЗАГСе рассказали о самых необычных детских именах в Подмосковье

Стали известны самые необычные имена, которые выбрали для детей жители Подмосковья в прошедшем месяце. Об этом 3 сентября сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на заявление начальника Главного управления ЗАГС Московской области Елену Филатову.

По словам Филатовой, в список самых редких мужских имен попали Демьян, Евсей, Демид, Назар, Марсель и Мираэль. Самыми редкими именами для девочек стали Божена, Луна, Августина и Ясмина.

Самыми популярными именами для мальчиков оказались Никита, Федор, Семен, Иван, Кирилл и Артем, а для девочек — Ксения, Кира, Маргарита, Дарья и София.

27 августа сообщалось, что 19-летний россиянин, который ради 200 кг пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.