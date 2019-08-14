Имена женатых мужчин Танзании опубликуют на государственном сайте

В Танзании опубликуют имена всех женатых мужчин, чтобы помешать им вводить в заблуждение одиноких женщин. Об этом 14 августа сообщает новостной портал EDGE.

По словам регионального комиссара Пола Маконды, имена мужчин города Дар-эс-Салам, зарегистрированных в браке, разместят на официальном государственном сайте. С помощью такой базы данных женщины смогут проверить, женат ли мужчина, с которым они вступают в связь.

Комиссар рассказал, что получал множество жалоб от обманутых женщин: мужчины обещали на них жениться, а потом использовали в своих интересах и бросали. Он добавил, что считает эту ситуацию унизительной и потому обеспечит защиту женщин, обманутых ложными обещаниями о браке.

В мае сообщалось, что жительница Бразилии решила выйти замуж за саму себя.