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Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя

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Фото: youtube.com/newsHShD
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Житель Троицка Челябинской области 19-летний Роман Грошев, который ради 200 кг пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию. По словам молодого человека, он боится идти в армию с таким именем, а также задумался об отчестве будущих детей.

«Я еще не свыкся с тем, что, если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи», — рассказал он порталу 74.ru.

Юноша заявил, что его решение сменить имя родители восприняли негативно.

«Бабушка говорила: «Ты родину так продашь за пельмени!» Ну куда я продам?» — сказал молодой человек.

Он отметил, что о своем поступке не жалеет — вместо 200 кг любимого блюда ему дали деньги, которые Кондольский потратил на новый телефон и развлечения.

В апреле стало известно, что уральский студент Роман Грошев согласился отказаться от своего имени, чтобы выиграть конкурс от фирмы, выпускающей пельмени. После обращения в загс молодой человек стал Пельменем Марсельевичем Кондольским и продемонстрировал в соцсетях официальные документы о смене имени.

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