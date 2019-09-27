Названы сроки подписания соглашения Казахстана с Белоруссией по нефти

Казахстан намерен подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года. Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

«Можно сказать, что до конца года подпишем», — цитирует его ТАСС. По словам Магауова, с белорусской стороной должна пройти видеоконференция, в ходе которой будет обсуждаться ряд вопросов. Для подписания документа нужно достичь соглашения, подчеркнул вице-министр.

23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым. Он также сообщил о переговорах Минска и Нур-Султана по поставкам нефти из Казахстана и заявил, что рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита нефти из Казахстана в республику.

Ертысбаев отметил, что его страна готова поставлять нефть в Белоруссию.

30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием нефти из России. Причиной стало сырье ненадлежащего качества, обнаруженное в трубопроводе «Дружба».

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы». Позже, 19 мая, Минск согласовал проект «дорожной карты» с Москвой по поставкам сырья.