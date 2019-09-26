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Белоруссия с 1 октября объединит двух операторов «Дружбы»

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор южной ветки МН «Дружба») и «Полоцктранснефть Дружба (входит в концерн «Белнефтехим») объединятся 1 октября 2019 года. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказал главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

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«С 1 октября мы станем единой компанией, полоцкая «Дружба» войдет в наш состав. Здесь нет выгод отдельного предприятия, здесь есть интересы страны», — цитирует его «Интерфакс».

1 сентября Белоруссия повысила тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода «Дружба» на 3,7%. Соответствующая договоренность была достигнута Москвой и Минском.

19 апреля в «Белнефтехиме» заявили об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти — показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следователи считают, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

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