Следствие раскрыло схему загрязнения нефти в «Дружбе»

Следствие представило в Самарский районный суд материалы, раскрывающие схему поставки загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», пишет в среду, 15 мая, ТАСС.

«Нефть похищалась автомобильным транспортом, доставлялась для переработки на мини-нефтеперерабатывающие заводы. Полученные в результате переработки светлые нефтепродукты реализовывались третьим лицам. Тяжелые нефтепродукты, такие как мазут, иные отходы производства автомобильным транспортом доставлялись обратно в общество «Нефтеперевалка», — говорится в сообщении.

Для того чтобы возместить похищенное, фигуранты дела через подконтрольную фирму «Лого ойл» организовали из «Нефтеперевалки» поставку некондиционного топлива с повышенным содержанием хлорорганических соединений, которое покупалось у сторонних компаний.

Затем обвиняемые поставили углеводородное сырье под видом нефти надлежащего качества для транспортировки по трубопроводу «Дружба».

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Это гендиректор компании «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор «Петронефть актив» Владимир Жоголев, замгендиректора «Магистраль» Сергей Баландин.

Еще двое — основатель ГК «Петронефть» Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко объявлены в розыск.

Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

Четверо подозреваемых обжаловали арест, еще два фигуранта находятся в розыске.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод начал ее переработку.