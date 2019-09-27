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Автосамосвал обрушил мост через реку в Приморье

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Фото: Управление МВД России по Приморскому краю
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Автосамосвал, груженый скальным грунтом, частично обрушил мост через реку Лазаревку на краевой дороге в Приморье, сообщает пресс-служба региональный администрации.

ЧП произошло в четверг, 26 сентября, на 41-м км автодороги Дальнереченск - Ракитное. После провала одной из частей, вторая половина моста остается проезжей для легковушек и автомобилей массой не более 15 т. Пострадавших нет.

Сейчас предпринимаются меры для ограничения движения тяжелых грузовиков, после этого начнется организация объезда, отмечает ТАСС.

В конце августа сообщалось, что мост с пешеходами обрушился в Турции из-за сильных дождей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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