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Западный мост отремонтировали раньше срока в Ростове-на-Дону

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Запуск движения на Западном мосту произойдет на месяц раньше срока, сообщил замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

«Уже к 1 октября мост откроют, что позволит жителям Ростова с комфортом переезжать через реку Дон», — сказал чиновник. По его словам, уже доступна половина отремонтированной переправы. Подрядчику нужно еще выполнить покрасочные работы, но они не мешают проезду автомобилей.

Западный мост обновили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году планировали отремонтировать 19 дорог на общую сумму 550 млн рублей. Во время конкурса властям удалось сэкономить 51 млн рублей. Тогда в проект добавили еще три улицы, которые будут сданы чуть позже: Армянская, Лермонтовская, Тельмана, напоминает RostovGazeta.

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