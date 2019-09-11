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Поезд «Ласточка» запустят между Анапой и Ростовом-на-Дону

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Из Ростова-на-Дону в Анапу с 8 декабря будет курсировать скоростная «Ласточка», говорится в сообщении портала «Ростов-Транспорт». К одному из электропоездов Ростов — Новороссийск, следующем через Славянск-на-Кубани, будет прицеплен второй такой же состав. Часть пути они будут ехать вместе.

После расцепки на станции «9-й километр» один состав «Ласточки» будет продолжать путь в Новороссийск, а другой — в Анапу, передает RostovGazeta. Отправление из Ростова-на-Дону утвердили на 6.38 (мск), из Батайска — на 6.57. Прибывать в Анапу поезд будет в 12.10.

Ранее, 28 августа, «Российские железные дороги» показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека. По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме, в России пока протестировали третий.

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