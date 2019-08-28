Россияне назвали достоинства и недостатки российских поездов

Россияне рассказали о достоинствах и недостатках российских поездов. Большинство респондентов выразили недовольство отсутствием Wi-Fi и розеток, а также дребезжащими сейфами и узкими полками. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Туту.ру.

Вместе с тем, опрошенные высоко оценили вежливость проводников, продукты питания и свежую прессу в поездах. Наивысшей оценки среди поездов с сидячими вагонами заслужили «Ласточки» комплектации «Премиум», курсирующие по маршрутам Ростов-на-Дону—Новороссийский и Ростов-на-Дону—Туапсе, пишет НСН. Среди минусов пассажиры назвали неудобные ступеньки и отсутствие беспроводного интернета.

Также комфортными оказались «Сапсаны», курсирующие по направлению Москва–Санкт-Петербург. Среди недостатков пассажиры часто отмечали отсутствие нужного количества розеток.

Пассажиры также высоко оценили поезда, которые ходят по маршрутам Москва — Вязьма, Санкт-Петербург — Псков, Санкт-Петербург — Сорталава (Карелия), Санкт-Петербург — Бологое и Майкоп — Адлер.

Опрос проводился среди более чем 90 тыс. пассажиров сидячих, плацкартных, купейных вагонов и СВ в период с января по июль 2019 года.

Ранее 28 августа были названы сроки запуска беспилотных «Ласточек» на МЦК.