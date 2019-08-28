Прямой эфир

Россияне назвали достоинства и недостатки российских поездов

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне рассказали о достоинствах и недостатках российских поездов. Большинство респондентов выразили недовольство отсутствием Wi-Fi и розеток, а также дребезжащими сейфами и узкими полками. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Туту.ру.

«Мы обсуждаем тему черных списков пассажиров»
Гендиректор ФПК Петр Иванов — о том, как приструнить хулиганов в поездах и почему боковушки в июле вдвое дороже, чем в мае

Вместе с тем, опрошенные высоко оценили вежливость проводников, продукты питания и свежую прессу в поездах. Наивысшей оценки среди поездов с сидячими вагонами заслужили «Ласточки» комплектации «Премиум», курсирующие по маршрутам Ростов-на-Дону—Новороссийский и Ростов-на-Дону—Туапсе, пишет НСН. Среди минусов пассажиры назвали неудобные ступеньки и отсутствие беспроводного интернета.

Также комфортными оказались «Сапсаны», курсирующие по направлению Москва–Санкт-Петербург. Среди недостатков пассажиры часто отмечали отсутствие нужного количества розеток.

Пассажиры также высоко оценили поезда, которые ходят по маршрутам Москва — Вязьма, Санкт-Петербург — Псков, Санкт-Петербург — Сорталава (Карелия), Санкт-Петербург — Бологое и Майкоп — Адлер.

Опрос проводился среди более чем 90 тыс. пассажиров сидячих, плацкартных, купейных вагонов и СВ в период с января по июль 2019 года.

Ранее 28 августа были названы сроки запуска беспилотных «Ласточек» на МЦК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы сроки выхода новых поездов «Иволга» на МЦД
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019