Названы сроки запуска беспилотных «Ласточек» на МЦК

Беспилотные поезда «Ласточка» могут появиться на Московском центральном кольце (МЦК) уже в 2021 году. Об этом в среду, 28 августа, сообщил генеральный директор «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

«Прежде всего такие поезда выйдут здесь, в Московском регионе на МЦК, поскольку это обеспечит повышенный уровень безопасности и надежности», — цитирует ТАСС гендиректора РЖД.

Ранее в среду сообщалось о демонстрации беспилотного поезда «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке. В самом поезде помимо гендиректора РЖД находился вице-премьер РФ Максим Акимов.

7 августа сообщалось, что «Ласточки» планируется запустить между Москвой и Тамбовом.