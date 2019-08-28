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Названы сроки запуска беспилотных «Ласточек» на МЦК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Беспилотные поезда «Ласточка» могут появиться на Московском центральном кольце (МЦК) уже в 2021 году. Об этом в среду, 28 августа, сообщил генеральный директор «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

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«Прежде всего такие поезда выйдут здесь, в Московском регионе на МЦК, поскольку это обеспечит повышенный уровень безопасности и надежности», — цитирует ТАСС гендиректора РЖД.

Ранее в среду сообщалось о демонстрации беспилотного поезда «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке. В самом поезде помимо гендиректора РЖД находился вице-премьер РФ Максим Акимов.

7 августа сообщалось, что «Ласточки» планируется запустить между Москвой и Тамбовом.

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