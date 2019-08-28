Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах

Московские власти утвердили цены на проезд по Московским центральным диаметрам — МЦД-1 «Одинцово–Лобня» и МЦД-2 «Нахабино–Подольск», которые планируется запустить в ноябре этого года. Об этом во вторник, 27 августа, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительство столицы.

«27 августа 2019 года президиум правительства Москвы принял постановление «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», — говорится в сообщении.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы уточнили, что на МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны.

Стоимость проезда по «Центральной» зоне будет соответствовать цене проезда на других видах общественного транспорта по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» — 38 рублей, передает ТАСС. Поездка в зоне «Пригород» (Московская область в пределах МЦД) обойдется в 45 рублей. «Дальняя» будет включать 23 рубля за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД и 45 рублей по МЦД.

С Московских центральных диаметров можно будет бесплатно пересесть на метро или Московское центральное кольцо (МЦК) в течение 90 минут. Кроме того, в зоне «Центральная» при оплате картой «Тройка» в течение 90 минут будет возможна пересадка на автобус, троллейбус или трамвай стоимостью 21 рубль, указывает «РИА Новости».

Как отмечается, благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из области в границах МЦД, — до 75%.

«Житель Подмосковья сможет сократить расходы в три с половиной раза, а экономия в год составит до 50 тыс. рублей», — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Московские центральные диаметры, как ожидается, начнут перевозить пассажиров к концу этого года. Первыми планируется запустить МЦД-1 (Одинцово–Лобня) и МЦД-2 (Нахабино–Подольск). В перспективе появятся и другие диаметры — рассматривается возможность создать маршруты, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово.