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Поезд «Ласточка» запустят между Тамбовом и Москвой

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С 2020 года Тамбов с Москвой соединит скоростной электропоезд «Ласточка». Как отметил вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев, регулярное сообщение организуют в первом полугодии, а первые пробные рейсы могут состояться уже в конце этого года.

«Требуется подготовка железнодорожной инфраструктуры для отстоя и экипировки поездов, а также приобретение электропоездов «Ласточка» двойного питания и специальных тепловозов. Поставка этого подвижного состава ожидается до конца 2019 года», – пояснили в администрации. Из-за отсутствия электрификации на участке от Тамбова до Мичуринска «Ласточка» будет добираться на специальной тяге, передает ИА «Абирег».

Ранее из Тамбова до столицы запущены дополнительные поезда, которые преодолевают маршрут за более короткий промежуток времени. Организованы дополнительные поезда до Москвы и из Мичуринска.

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